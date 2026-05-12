Britanski teniser Džek Drejper angažovao je Endija Mareja za sezonu na travi. To će legendarnom asu biti prvi trenerski posao nakon prekida saradnje sa Novakom Đokovićem u martu 2025. godine.

Drejper je odlučio da angažuje Marejau svoj trenerski tim za sezonu na travi i posle teže povrede želi da bude maksimalno spreman za Vimbldon.

On je objavio da se rastao sa Džejmijem Delgadom sa kojim je sarađivao proteklih šest meseci.

- Veoma sam zahvalan na svemu što je Džejmi Delgado učinio za mene u proteklih šest meseci. On je trener svetske klase i sjajan čovek. U svoj tim dodaću Endija Mareja koji će me podržavati tokom cele sezone na travi.

Drejper je osam meseci bio van terena zbog povrede, ali njegov povratak nije tekao onako kako je zamišljao. Usledila je nova pauza i njega nema od sredine aprila. Preskočio je određene turnire, a propustiće i predstojeći Rolan Garos. Marej nije zvanično predstavljen kao trener, pa će verovatno biti u ulozi savetnika dok se ne konkretizuje njihov odnos.

Podsetimo, Endi Marej je krajem 2024. godine postao Novakov trener, ali saradnja nije dugo potrajala. Slavni teniser je u nedavnom intervjuu za Skaj Sports priznao da bi ponovo voleo da bude trener.

- Da budem iskren, ponovo bih trenirao. Mnogo sam naučio, više o treniranju, o tome kako morate da prenesete svoju poruku igraču sa kojim radite i kako da ga slušate. To što imam decu mi je pomoglo u tome, naučilo me je da svemu pristupim sa više razumevanja i da vidim nešto iz perspektive druge osobe.

Endi je u karijeri osvojio tri grend slem titule, od čega dve na Vimbldonu. Na tim terenima je osvojio i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine i vrlo dobro zna kako se igra na najvećem teniskom turniru, pa nema sumnje da će biti od velike pomoći Drejperu.