- Novak Đoković verovatno ništa nije naučio od mene. Ne, ozbiljno, ja sam taj koji je naučio mnogo i iskreno, ponovo bih bio trener, ali verovatno ne u ovom trenutku - rekao je Marej.

Nastavio je u istom ritmu.

- Imao sam nekoliko prilika da treniram druge igrače, ali trenutno ne želim toliko da putujem, osim ako to nije sa mojom porodicom.

Govorio je o velikom izazovu.

- Znao sam mnogo o Novakovoj igri. Igrao sam protiv njega godinama i proučavao ga. Bilo je zanimljivo videti kako izgleda njegov dan u poređenju sa onim što sam ja radio i koliko se te stvari razlikuju. Iz trenerske perspektive, sve se svodi na to kako prenosite poruku igraču i kako ga slušate. Mislim da mi je to što imam decu pomoglo u tome – da naučim da budem pun razumevanja i da vidim stvari iz tuđe perspektive.

On je dodao da rad u Novakovom timu, koji čine brojni stručnjaci, zahteva veliku prilagodljivost.

-Kada si igrač, ti si centar sveta i ceo tim radi za tebe. Kao deo trenerskog tima, ti si samo mali deo koji pokušava da pomogne pojedincu. Shvatiš svoje mane jer si bačen u duboku vodu radeći sa nekim ko je tako veliki kao Novak. To ti pokaže na čemu treba da radiš ako želiš da budeš vrhunski trener.

Govorio je i Novakovim šansama.

-Mislim da on to može. Poteškoća je u tome što, kada dođete u te godine, ako igrate previše, rizikujete povredu ili manjak svežine za najveće turnire. S druge strane, ako se ne takmičite dovoljno, telo vam nije spremno za napore od sedam mečeva u dve nedelje. To je hod po tankoj žici.