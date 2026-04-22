Sećate se proleća 2016. godine kada je ceo fudbalski svet navijao za jedan klub - Lester siti?

Popularne "lisice" obradovale su široke narodne mase i uspele da preseku vladavine Čelsija, Mančester sitija, Liverpula, Mančester junajteda... te podignu trofej Premijer lige sa Klaudijom Ranijerijem na klupi.

Bio je to znak da je sve moguće, da bilo koji tim može doći do trona ukoliko mu se kockice poslože. Igrao je Lester te godine četvrtfinale Lige šampiona, umao eliminisao Atletiko Madrid.

Imao je kasnije nove bljesove, pa je 2020. stigao do nokaut faze Lige Evrope, a 2021. do polufinala Lige konferencije. Opet je malo nedostajalo...

Međutim, u isto vreme dešavale su se i loše stvari po Lester i počeo je strmoglavi pad. Nekako je odlaskom Džejmija Vardija stavljena tačka na celu priču o nekada voljenom klubu.

Sada, 10 godina nakon senzacije i krova Engleske, Lester je ispao u treći rang. Remijem protiv Hal sitija (2:2) i zvanično su ostali bez šanse za spas na dva kola pred kraja.

Bili su najskuplji tim Čempionšipa ove sezone i davane su im najveće šanse za povratak u eliti, a završiće sezonu kao pretposlednji od 24 tima...

Takav je fudbal...