Nije Crvena zvezda mogla preko Barselone. Teško je poraz pao svim navijačima crveno-belih, posebno jer isti znači i eliminaciju iz Evrolige.

Ipak, odmah posle poraza stigla je i jedna dobra vest. Džordan Nvora je rečima nakon utakmice najavio ostanak i naredne sezone.

-Jednostavno moramo biti bolji. Ovo nije bila dobra noć za naš tim, uključujući i mene. Ali ovo je nešto iz čega se uči. Ovo je prvi put da je ovaj tim na okupu, ima mnogo novih lica. Mislim da, kao čovek, mogu da preuzmem veliki deo krivice za večeras, ali znam da ću iz ovoga naučiti i vratiti se mnogo jači sledeće godine. Dakle, ovo je trenutak za učenje, pa ćemo videti kako će stvari ići, ali mislim da će ovo biti korak napred za ovaj tim. Mislim da sada postavljamo temelje za ono što ovaj tim može da postane - rekao je Nvora za "Meridian sport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Sve počinje time što je Klajburn pogodio šest trojki na početku utakmice, i od tada smo praktično stalno jurili rezultat, što je teško. Delovalo je da danas mnogi od nas nisu bili na istoj talasnoj dužini kao tim, ni u napadu ni u odbrani. Kao što sam rekao, teško je, ali naučićemo iz ovoga. Evroliga je gotova, ali naša sezona nije završena. Imamo još dva takmičenja za koja treba da se borimo i još ciljeva koje možemo da ostvarimo. Na kraju dana, svi smo jako želeli ovu pobedu, ali moraš da naučiš iz poraza. Sada je gotovo i, kao što sam rekao, vratićemo se jači i siguran sam da će sledeće godine biti bolje.

Nvora je otkrio i šta je bila ključna poruka sa klupe na poluvremenu.

-Rekao je da moramo da skačemo, da igramo zajedno, da budemo na istoj talasnoj dužini. Ali, kao što sam rekao, nismo to uradili. Izašli smo u drugo poluvreme i nismo ispoštovali dogovor – igrali smo akcije, ali svih pet igrača je radilo nešto drugo u odnosu na ono što je bilo dogovoreno. Kao što sam rekao, baš teška utakmica.

Za kraj, Nigerijac se obratio i navijačima.

-Moja poruka za njih je, pre svega, izvinjenje zbog ovog poraza. Znam da nismo odradili svoj posao i da vas nismo učinili ponosnim. Ali, na kraju dana, kao što sam rekao, naučićemo iz ovoga. Bićemo bolji sledeće godine, a još uvek imamo ABA ligu i domaću ligu Srbije za koje se borimo i u kojima možemo da osvojimo trofeje. Bićemo bolji za vas, sigurno - obećao je Nvora.

I pored oscilacija Nvora je odigrao dobru sezonu i sigurno da se navijači raduju što će i u narednom periodu nositi crveno-beli dres.