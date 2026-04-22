Zanimljivo veče na dodeli "Laureusa"... Novak Đoković ovoga puta bio je u ulozi voditelja i odlično se snašao. Bilo je zanimljivo, a pored Srbina, bile su mnoge važne ličnosti iz sveta sporta.

Ipak, jedan detalj se posebno istakao. Na neki način bila je ovo dominacija tenisa. Tri velika rivala, Novak Đoković, Janik Siner i Karlosa Alkaraz pozirala su zajedno.

Šta je tako posebno na ovoj slici? Činjenica da zajedno stoje osvajači 15 poslednjih grend slem titula. Ni manje, ni više... A kako sada stvari stoje, ta brojka će se samo uvećavati jer deluje potpuno nerealno da se neko umeša u ovu borbu.

Novak se oporavlja od povrede, preskočio je turnir u Madridu, a pitanje je hoće li igrati Rim.

- Radim sve što je u mojoj moći da se oporavim i učestvujem u Rimu, ali ne mogu sada ništa da kažem, sve zavisi od toga kojim tempom napreduje oporavak od povrede - jasan je Novak.

I Karlos Alkaraz je povređen, ima problem sa ručnim zglobom i on je pod velikim znakom pitanja za Rolan Garosa.

Ostaje da se vidi kakvo će stanje biti pred prvi grend slem, ali jedno je sigurno, sa "Laureusa" nije bilo moćnije slike...