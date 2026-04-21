Dodeljena je i prestižna Laureus nagrada za najboljeg sportistu godine. Otišla je u ruke Karlosa Alkarasa, ali je i izazvala burne reakcije i podelila javnost.

Mnogi će reći da je Karlitos to i zaslužio, ali, ima i onih koji misle da je žiri doneo pogrešnu odluku i da je to priznanje trebalo da ode u ruke drugih sportista.

Španac je postao tek četvrti teniser koji je uspeo da osvoji ovu nagradu iza Đokovića, Federera i Nadala.

Rasprava se povela pre svega, što su mnogi smatrali da ovu nagradu zaslužuju Armand Duplantis i Tadej Pogačar.

Duplantis je iza sebe imao sezonu kakva se retko viđa. Postao je svetski prvak u Tokiju uz novi svetski rekord od nestvarnih 6,30 metara, koji je tokom godine obarao čak četiri puta. Osvojio je i Dijamantsku ligu i ostvario neverovatan niz od 16 takmičenja i 16 pobeda.

Ništa manje impresivan nije bio ni Tadej Pogačar. Slovenački biciklista dominirao je svetskom scenom sa ukupno 20 pobeda, uključujući i ubedljivo osvajanje Tour de Francea. Pored toga, postao je evropski i svetski prvak u drumskim trkama i slavio na tri od pet najvećih klasika - trci oko Flandrije, Liege-Bastogne-Liegeu i trci oko Lombardije. Novu sezonu otvorio je odbranom titule u Flandriji.

Zbog svega toga, brojni komentari su se pojavili na društvenim mrežama.

-Alkaras nije bio ni najbolji teniser!

Mondo i Pogačar su obojica dominirali svojim sportovima, bilo ko od njih bio bi potpuno zaslužen pobednik.

Pogačar nije samo najbolji biciklista, već i najbolji sportista na svetu - samo su neki od komentara na mrežama.