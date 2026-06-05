Mateo Arnaldi je zbog bolesti predao meč polufinala Rolan Garosa sunarodniku Flaviju Koboliju i on će u nedelju igrati finale protiv Saše Zvereva pa će se njih dvojica boriti za šampionski pehar.

Ne dešava se često, ako se ikada i dogodi ono što smo upravo videli u Parizu – Flavio Koboli i Mateo Arnaldi su zajedno održali konferenciju za novinare.

-Gde da počnem, teško je biti ovde, nisam ovo želeo da radim, ali prošle noći sam počeo da se osećam jako loše. Stomak mi je bio loše za večerom juče, onda sam se probudio usred noći i povraćao. Probao sam da spavam, pa sam oko 6-7 opet povraćao i bilo je baš loše. Došao je doktor, dao mi je nešto, nadao sam se da sam nešto loše pojeo, ali nije to...", rekao je vidno razočarani Arnaldi i dodao:

Dodatno je objasnio da ga je napao virus i da nikako nije mogao da igra danas.

-Čim bih nešto stavio u usta, morao bih odmah do toaleta. Teško je ovo podneti... S obzirom na to koliko sam vremena proveo na terenu, dobro sam se osećao. Nikom ne biste poželeli da mora da odustane od prvog slem polufinala, ali vrti mi se u glavi svaki put kada ustanem. Ako nešto pojedem, opet će mi biti lose.

Arnladi je sedeo na tri metra od Kobolija kako ga ne bi zarazio.

-Mislim da je u pitanju virus jer mi je bilo i hladno, mislim da sam imao temperaturu. Ne znam, da budem iskren, znam samo da ne mogu ni da jedem ni da pijem, nije bilo šanse da zaigram. Žao mi je i zbog navijača, zbog Italijana koji su došli da nas gledaju.. Drago mi je zbog Flavija, ali mi je žao što ne mogu da igram.

Posle Arnaldija, viđenje svoje je izneo i Flavio Koboli:

-Kada mi je prišao pre sat vremena i rekao mi, skoro sam zaplakao.. Uopšte to nisam očekivao, bio sam spreman da igram ovaj meč. Jako sam tužan zbog njega. S druge strane, srećan sam zbog svojih rezultata u ove dve nedelje. Malo pre nego što mi je Mateo prišao, razgovarao sam s tatom i ceo tim se zagrlio, bio je to veliki zagrljaj kojim smo proslavili ulazak u top 10... I tužan sam i srećan u isto vreme.

O tome kako se spremao za polufinale, kaže:

-Danas mi je bila ista rutina kao i uvek. Znao sam da meč počinje u 19, tj. da je trebalo da počne, tako da sam došao u klub neposredno pred ručak. Ručali smo, pa sam malo dremnuo gledajući prvo polufinale. Potom sam se zagrejao i bio sam spreman za nadmetanje, a onda je došla loša vest"

-Mateo je velika inspiracija za nas. Neverovatan je igrač i mislim da je van terena divna osoba. Profesionalan je i posvećen, imao je problema sa povredom i zaslužio je sve što mu se desilo u ove dve nedelje, ovo polufinale. Znali smo da je sposoban za to i očekivali smo neki veliki rezultat jer ima igru za to.

Kobolija očekuje veliko finale protiv Zvereva:

-Nekada pomaže dodatni odmor, nekada ne. Sada imam skoro četiri dana pauze, to je mnogo i izgubi se ritam, ali treniraću i mislim da ću biti spreman za finale. Znam da ću biti svež, to je sigurno. Reći ću vam posle finaka da li je pomoglo.