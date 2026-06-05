Odustajanjem Matea Arnaldija dobili smo finalni par ovogodišnjeg Rolan Garosa, a to će biti Flavijo Koboli i Aleksandar Zverev.

Biće to prva grend slem titula za nekog od dva igrača. Nemcu će ovo biti četvrto finale, dok je Italijan prvi put u prilici da dođe do velikog pehara.

Ono što je posebno zanimljivo jeste kako su dva igrača stigla do borbe za trofej, a kada pogledate više vam liči na put nekog skromnijeg turnira 500 serije, a na na jedan od najvećih turnira u svetu tenisa.

Na papiru, lakši put imao je Koboli, ali je Zverev taj koji se do finala nije susreo ni sa jednim igračem iz TOP 20.

Italijan je pobeđivao zemljaka Pelegrina, trenutno 124. na svetu, onda Kineza Vua (92. na listi), pa onda 18. igrača sveta Tijena, onda 85. na listi Švajdu, da bi najteži izazov ima protiv šestog na svetu - Ože-Alijasima.

Nemac je prvo dobio Bonzija koji je 95. igrač sveta, pa Mahača (43. na listi), onda 90. sa ATP liste Halisa, pa tek 106. De Jonga i na kraju najbolje kotiranog 27. na listi Menšika.

Naravno da ne treba umanjiti uspehe obojice tenisera, ali da vam je ovo neko rekao pre nekoliko godina mislili biste da ja u pitanju šala, a sada je u suštini ovo realnost današnjeg tenisa.