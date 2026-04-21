Karlos Alkaraz je proglašen za najboljeg sportistu sveta za 2025. godinu. Španski teniser je dobio prestižno priznanje "Laureus", a ceremonija se održala u Madridu.

Drugi reket sveta se na ovom događaju pojavio sa longetom na desnoj, igračkoj ruci, što je privuklo veliku pažnju.

Alkaraz već neko vreme ima probleme sa povredom, zbog čega se povukao sa turnira u Barseloni, a zatim je otkazao i učešće na Mastersu u Madridu, dok se još uvek ne zna da li će biti spreman za Rolan Garos.

Upravo je o tom problemu govorio za "Gazetu delo Sport".

- Moram da budem strpljiv. Dugi su dani bez treninga, ali moram i da budem pozitivan. Sve i dalje zavisi od testova narednih dana - rekao je Alkaraz.

Međutim, Španac je svestan da je još mnogo vrhunskog tenisa pred njim, budući da ima 22 godine.

- Još niste videli moju najbolju verziju. To će se dogoditi tek za nekoliko godina, imam još mnogo toga da pružim. Još sam premlad da bih razmišljao da sam dostigao maksimalni potencijal. Imam još mnogo da učim i napredujem u svim aspektima. Najbolji Alkaraz će igrati tek za nekoliko godina.

Sve više se priča o tome da li bi mogao da ugrozi rekord Novaka Đokovića od 24 grend slem titule.

- Očekujem da moja karijera bude duga, uradiću sve što je u mojoj moći da postignem što više. Đokovićev rekord? Nemam nameru da sebi postavljam limite, ali jasno je da su ta 24 trofeja na gren slemovima veoma daleko za mene.

Govorio je i o Janiku Sineru, sa kojim je izgradio veliko rivalstvo.

- Moj osećaj je da Janik i ja imamo dobar odnos i da je on veoma poštovan u Španiji, kao i ja u Italiji. Važno mi je se međusobno poštujemo i divimo. Mogu da garantujem da sam zahvaljujući njemu mnogo bolji teniser. Rivalitet sa njim čini da pružam sve od sebe na svakom treningu. Zbog njega brusim svaki udarac - zaključio je Karlos Alkaraz.