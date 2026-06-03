Huan Karlos Ferero je izjavio da ne bi imao ništa protiv da trenira Janika Sinera.

Proslavljeni španski teniser je dugo bio u timu Karlosa Alkaraza, da bi potom krajem prošle godine usledio rastanak.

Postojale su mnoge spekulacije oko razloga raskida, od finansija do toga da je odluku doneo Karlos zajedno sa najbližim ljudima.

Ferero je upitan da li bi, ukoliko se Daren Kejhil penzioniše, bio jedan od trenera Sinera, uz Simonea Vanjocija.

- Pre samo nekoliko meseci, rekao bih ne. Raskid sa Karlosom je bio nedavno, ne bih bio spreman - rekao je Ferero za "Korijere delo Sport".

- Ali sada kad se osećam jače, kažem: zašto da ne? Siner voli da vredno radi i spreman je da učini sve kako bi ostao broj jedan. Cenim taj stav. Bilo bi sjajno trenirati ga - dodao je Ferero.

Nema sumnje da bi Alkarazu teško palo ukoliko njegov dugogodišnji saradnik jednog dana pređe u tabor najvećeg rivala.