Teniski svet šokirala je informacija da Karlos Alkaras neće igrati na predstojećem Rolan Garosu.

Španac se posle toga pojavio u javnosti, a svi su mogli da vide ruku koja muči Karlitosa i kako izgleda njegov zglob.

Alkaras je u Barseloni predao meč koji je trebalo da igra protiv Tomaša Mahača, a posle toga je zabrinuo fanove jer je odustao od mastersa u Madridu.

Takođe, istakao je i da će preskočiti Rim, a sve je kulminiralo i odustajanjem od Rolan Garosa gde je trebalo da brani titulu.

Sada je španski teniser viđen kako gleda meč mlađeg brata, Haimea Alkarasa.

Tom prilikom, mnogi su videli i kako izgleda ruka Španca, zbog koje je morao da odustane od grend slema u Parizu.