Američki teniser Ben Šelton osvojio je titulu na ATP turniru u Štutgartu, pošto je danas u finalu pobedio sunarodnika Tejlora Frica 6:4, 2:6, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 49 minuta. Šelton je peti teniser sveta, dok se Fric nalazi na devetom mestu ATP liste.

Ovo je bio peti međusobni duel dvojice američkih tenisera, a četvrti trijumf Šeltona, koji je pobedom na turniru u Štutgartu stigao do šeste titule u karijeri, a treće u ovoj sezoni.

ATP turnir u Štutgartu se igrao za nagradni fond od 757.320 evra.