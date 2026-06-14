Francuski arbitar Klemon Turpan biće glavni sudija na utakmici između Engleske i Hrvatske u prvom kolu grupe L na Svetskom prvenstvu, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).



Pomoćne sudije biće takođe iz Francuske Nikols Dano i Benžamen Paž. Četvrti arbitar biće Katja Garsija iz Meksika, a rezervni sudija njena sunarodnica Sandra Ramirez.



Utakmica između Engleske i Hrvatske biće odigrana 17. juna od 22 sata po centralnoevropskom vremenu u Arlingtonu.



Drugi meč prvog kola grupe L između Gane i Paname na programu je 18. juna od jedan čas u Torontu. Glavni sudija biće Šveđanin Glen Niberg, a njegovi pomoćnici Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist, takođe iz Švedske. Četvrti sudija je Kalid Al-Turais iz Saudijske Arabije, dok je rezervni sudija njegov sunarodnik Mohamed Al-Bakri.



Duel prvog kola grupe K između Portugalije i DR Konga sudiće Abdulrahman Al-Jasim iz Katara. Njemu će pomagati sunarodnici Taleb Al-Mari i Saud Al-Makale. Četvrti sudija je Abongile Tom iz Južne Afrike, a rezervni arbitar njegov sunarodnik Zikele Sivela.



Meč između Portugalije i DR Konga biće odigran 17. juna od 19 časova u Hjustonu.



U drugom meču prvog kola grupe K, sastaće se Uzbekistan i Kolumbija, a ovaj duel je na programu 18. juna od četiri sata u Meksiko Sitiju. FIFA je odlučila da ovu utakmicu sudi Englez Entoni Tejlor, a pomoćne sudije biće njegovi sunarodnici Geri Besvik i Adam Nan.



Četvrti arbitar je Huan Kalderon iz Kostarike, a rezervni sudija Huan Karlos Mora, takođe iz Kostarike.