Srpski teniser je u prvom kolu poražen od Tejlora Frica sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 6:3, posle jednog sata i 41 minuta igre.

Lajović je u glavni žreb upao kao srećni gubitnik nakon povlačenja Džeka Drejpera, ali nije imao šanse protiv raspoloženog Amerikanca.

Srbin je dobro parirao favorizovanom rivalu u prvom setu. Uspevao je da ostane u egalu sve do osmog gema, kada je Fric napravio brejk koji je potom potvrdio i poveo 1:0. Imao je popularni Duci brejk loptu na početku drugog seta, ali nije je iskoristio i kasnije je usledila kazna. Fric u sedmom gemu pravi brejk i stiže do vođstva 4:3. Sačuvao je Amerikanac svoj servis i došao na set od pobede.

U trećem delu igre je šesti nosilac dva puta oduzeo servis Lajoviću i bez većih problema došao do pobede. Fric će u drugom kolu Vimbldona igrati sa pobednikom meča između Amerikanaca Patrika Kipsona i Mekenzija Mekdonalda.

Srbija je tako ostala bez tri predstavnika već u prvom kolu. Podsetimo, Miomir Kecmanović je juče izgubio od Janika Sinera posle drame i pet setova, dok je Teodora Kostović izgubila od Arine Sabalenke. Novak Đoković je pobedio Kineza Vua i tako ostao jedini preostali srpski predstavnik u glavnom žrebu.