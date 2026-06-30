Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije poražena je danas u Jingžonu od selekcije Francuske rezultatom 31:29 (17:14) u utakmici drugog kola Prve grupe druge faze takmičenja na Svetskom prvenstvu (U20) u Kini.

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Mia Nedeljković sa pet golova. U reprezentaciji Francuske najbolja je bila Prunel King sa sedam pogodaka.

Selekcije Francuske i Srbije su i pre ovog meča obezbedile plasman u četvrtfinale SP. Francuska je prva na tabeli sa šest bodova, dok je Srbija druga sa četiri.

Mlade rukometašice Srbije će u četvrtak u četvrtfinalu SP igrati protiv Danske.