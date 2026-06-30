Jutjuber Jon Bernard skupio je hrabrost da izađe među hrvatske navijače na Svetskom prvenstvu i da ih iz šale nazove Srbima. Susreo se sa raznim reakcijama, ali su većinom tu bile nasmejane face koje su shvatile provokaciju.

Jasno je da je želeo da ih isprovocira, ali je jedan od navijača to ozbiljno shvatio.

- Hrvatska! To je veoma različito. Mi smo komšije, ali je veoma različito. Nismo, kao, prijatelji - rekao je jedan od njih.

Drugi je ukazao na razliku između Hrvata i Srba tako što je napravio paralelu sa Australijom i Novim Zelandom.

Ostali su, manje-više, bili prilično opušteni. Ispravili su Jutjubera, ali se videlo da je sve u šaljivom tonu.

Hrvatska će u petak od 1 ujutru po srednjeevropskom vremenu igrati protiv Portugala meč šesnaestine finala.