Američki teniser, Ben Šelton, nije uspeo da sačuva poziciju Novaka Đokovića na ATP rang listi.

Srpski teniser je krenuo da pada na ATP listi posle ispadanja u trećem kolu Rolan Garosa, a u nedelju koja zaključuje nosioce na Vimbldonu nastavlja se nazadovanje.

Pobedom u četvrtfinalu protiv Šeltona, Tejlor Fric je prestigao Đokovića i trenutno se nalazi na sedmoj poziciji na svetu.

Fric je savladao Šeltona sa 2:1 u setovima, posle nešto manje od tri sata sa 6:7 (5), 7:6 (8), 6:7.

Što se Đokovića tiče, on može još da padne, najdalje na deveto mesto ATP liste, ako Danil Medvedev u Haleu uđe u finale. Za to prvo mora da u petak dobije Altmajera, a onda u polufinalu Tijafoa ili Ože-Alijasima.

I taj maksimalni pad neće uticati toliko na Novaka, jer je njemu svejedno koji će nosilac biti od 5. do 8. na Vimbldonu, gde svakako može da ide na Sinera ili Zvereva već u četvrtfinalu.

A, naravno, i ako bude deveti na svetu, to znači da će biti osmi nosilac, jer je Karlos Alkaras odavno potvrdio da neće dolaziti u London ove godine, barem ne da se takmiči.

Šelton, s druge strane, uprkos neuspehu, porazom De Minora od Nakašime, obezbedio je da ima svoju četvrtinu žreba na Vimbldonu, gde će biti četvrti nosilac, iza Sinera, Zvereva i Ože-Alijasima.