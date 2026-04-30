Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Rada, OFK Beograda... Nemanja Pejčinović imao je prilično zavidnu karijeru. Od igranja u Francuskoj, Rusiji, pa do reprezentacije.

Danas se rođeni Kragujevčanin školuje za trenerski posao, bavi privatnim biznisom i mašta da kao glavni trener sedne na klupu Lokomotive.

- Otvorio sam građevinsku firmu. Sa fudbalom trenutno nemam nikakve veze, ali mi nedostaju dani kada sam bio igrač, pa sam se upisao na kurs za trenersku licencu”, poručio je nekadašnji reprezentativac Srbije za "Metaratings", pa zatim dodao:

- Moja želja je da se vratim u Lokomotivu kao glavni trener. Proveo sam divno vreme u Rusiji. Voleo bih ponovo da se vratim u Moskvu - zaključio je Pejčinović.