Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su tokom vikenda i zvaničnu 37. titulu i istoriji kluba.

Dejan Stanković došao je tokom zime i upisao još jednu recku, a nedavno je pričao i o šali sa Markom Arnautovićem.

- Kazao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor. Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo - rekao je Stanković za Sportski žurnal.