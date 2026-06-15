Fudbaleri Crvene zvezde započeli su danas pripreme za novu sezonu sa ambicijom da odbrane dupli krunu i plasiraju se u Ligu šampiona.

Trener Dejan Stanković izvršio je prozivku igrača, a po prvi put su se na pripremama pojavila i četiri nova lica, odnosno četiri pojačanja.

Ipak, kako i sam trener crveno-belih kaže, tu nije kraj. Najavio je i potencijalnu "bombu".

- To je nešto što sam pričao sa klubom. Odavno smo počeli da radimo na tome, sve što smo se dogovorili smo uspeli da uradimo. Naravno da prelazni rok još nije završen. Crvena Zvezda uvek čuva neku bombu ili keca u rukavu. Nadam se da će tako biti i ove godine. Zadovoljan sam momcima koji su stigli. Poželeo sam im da se što pre adaptiraju.