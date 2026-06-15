Fudbalska reprezentacija Urugvaja suočila se sa ozbiljnim problemima uoči prvog meča na Svetskom prvenstvu, nakon što je njen put iz Meksika ka Sjedinjenim Američkim Državama odložen nekoliko sati.

Urugvajski fudbalski savez (AUF) odgovornost za nastalu situaciju prebacio je na FIFA.

Urugvajci bi trebalo da otvore grupnu fazu utakmicom protiv Saudijske Arabije u Majamiju u ponedeljak od 18 časova po lokalnom vremenu, ali je planirani let iz Kankuna morao da bude otkazan jer avion nije imao neophodnu dozvolu za ulazak u SAD.

Prema navodima južnoameričkih medija, letelica namenjena urugvajskoj delegaciji nije posedovala kompletnu dokumentaciju koju zahtevaju strogi propisi Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je polazak ka Floridi zaustavljen. AUF je hitno pokušao da pronađe alternativno rešenje i obezbedi novi avion za prevoz ekipe.

Nakon problema sa prvobitnim letom angažovana je druga letelica, ali je kašnjenje već napravilo velike poremećaje u rasporedu reprezentacije.

Delegacija predvođena selektorom Marselom Bjelsom ostala je u hotelskom kompleksu Majakoba u Kankunu, gde je čekala dozvolu za nastavak puta.