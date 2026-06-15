Tako je Vujasinović objavio prvi spisak od kada je selektor Srbije i na njemu nema 11 "otpisanih" reprezentativaca, tako da se mahom oslanja na igrame Crvene zvezde i Novog Beograda.

Evo ko je pozvan u reprezentaciju Srbije: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd), Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).

U sredu će na bazenu Sportskog centra Novi Beograd ("11. april") naši vaterpolisti početi prvu fazu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija) gde ćemo nastupati od 21. avgusta do 3. septembra.