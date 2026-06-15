U Africi nas zovu afričkim Brazilcima. Reči Ašfara Hakimija uoči okršaja s petostrukim prvacima skoro da su se potvrdile na terenu „Metlajfa“. Malo je falilo, malo za pobedu - 1:1.

Na stadionu koji će ugostiti i finaliste Mundijala 2026. Maroko je poveo pogotkom Saibarija u 21. minutu, da bi Vinisijus u 32, ispostavilo se, postavio konačan rezultat.

Selektor „karioka“ Karlo Ančeloti je, veli, pomalo zabrinut posle ovakvog starta, a njegov kolega Mohamed Uahbi žali...

- Imamo osećaj da nam je pobeda iskliznula iz ruku - rekao je Marokanac rođen u Belgiji.

Među 80.663 svedoka u Njujorku, tačnije predgrađu Velike jabuke Ist Raderfordu, bila je i Nora Fatehi. Ništa čudno, kad se govori da je u vezi s Hakimijem. Bodrila ga je i zimus na Kupu afričkih nacija, obučena, kao i sad, u dres Maroka, zemlje porekla roditelja. Bila je da podrži novog dečka, a glasine kažu da je to upravo kapiten „lavova Atlasa“ za kojim je propali brak sa španskom glumicom Hibom Abuk (imaju dvoje dece).

Nora je pevačica i plesačica, poznata posebno po trbušnom plesu, koja slavu svetske zvezde ima u Indiji kao glumica Bolivuda. Otud i armija pratilaca na Instagramu - 46,4 miliona!

Nora Fatehi je, između ostalih, pevala na kanadskoj ceremoniji otvaranja Mundijala u Torontu, gradu u kojem je rođena pre 34 godine. Beše to pred susret Kanada - Bosna i Hercegovina.

Marokanci naredni meč igraće protiv Škotske 19. juna u Bostonu, biće tamo i Nora Fatehi, nije joj daleko da doleti iz Toronta. A o dosadašnjem toku Mundijala ovde imate sve na jednom mestu...