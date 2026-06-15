Zvezda Real Madrida odbila je da da intervju na poluvremenu, iako FIFA na ovom turniru nastoji da uvede obavezne izjave igrača tokom odmora između dva poluvremena.

TV kamere snimile su Vinisijusa dok je odlazio ka svlačionici i odbijao da stane pred mikrofon.

Novinar ga je upozorio da bi zbog toga mogao da bude kažnjen od strane FIFA.

"Nema veze, platićemo kaznu, ali nećemo davati intervjue", odgovorio je brazilski as.

Društvenim mrežama ubrzo se proširio još jedan snimak Vinisijusa, nastao nakon završetka utakmice.

Na snimku novinar traži od brazilskog reprezentativca da odgovori na pitanje na španskom jeziku.

"Iz Venecuele sam, na španskom, molim", rekao mu je novinar.

Vinisijus je kratko uzvratio: "Ja sam iz Brazila, govoriću portugalski".

Snimak je za kratko vreme postao viralan, a brazilski napadač dobio je veliku podršku navijača koji smatraju da nije imao obavezu da odgovara na jeziku koji nije maternji jezik njegove reprezentacije.