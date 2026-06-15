Iako je utakmica obilovala preokretima, glavna tema svetskih medija i društvenih mreža postala je Morijasuova "staromodna" taktika vođenja vremena. Dok je Japan u finišu meča jurio zaostatak, selektor i njegov stručni štab su pored aut-linije podizali belu tablu sa ispisanim brojevima (od tri do jedan), signalizirajući igračima koliko je minuta ostalo do kraja.

Ova metoda se pokazala efikasnom, jer je Japan u sudijskoj nadoknadi uspeo da izjednači. Prethodno je Holandija dva puta vodila – najpre golom kapitena Liverpula Virdžila van Dajka, na šta je odgovorio Keito Nakamura. Novu prednost ekipi Ronalda Kumana doneo je igrač Vest Hema Krisensio Samervil, da bi u poslednjim trenucima meča Daičii Kamada, vezista Kristal Palasa, glavom postigao pogodak za konačnih 2:2.

Morijasuov potez izazvao je brojne reakcije TV analitičara. Bivši menadžer Totenhema Ange Postekoglu pohvalio je disciplinu, ali je istakao da bi voleo da vidi više rizika u igri "Plavih samuraja".

- Njihovo merenje vremena je fantastično. Ipak, voleo bih da su podigli tablu na kojoj piše 'budite hrabri' i da su igrali u skladu sa svojim mogućnostima. Treba da budu zadovoljni rezultatom, ali znam da ova ekipa može da pobeđuje u ovakvim mečevima uz malo više karaktera - izjavio je Postekoglu za ITV.