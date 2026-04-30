Kako prenosi "Basket news", plejmejker Monaka mogao bi da bude kažnjen zbog reakcije prema sudijama nakon što je dobio dve tehničke greške tokom utakmice protiv Asvela 18. aprila, kada je isključen već u drugoj četvrtini.

U Monaku se nadaju da će žalbom uspeti da smanje kaznu.

Ukoliko suspenzija ostane na snazi, počela bi 10. maja utakmicom protiv Pariza, a Džejms bi u tom slučaju propustio i prvi meč plej-ofa.

Monako trenutno zauzima prvo mesto na tabeli sa skorom 22-5.

Ova situacija dolazi u nezgodnom trenutku, pošto se Monako nalazi usred plej-of serije Evrolige protiv Olimpijakosa, u kojoj trenutno gubi 1:0 u seriji.

Sa relativno kratkom rotacijom, tim pažljivo dozira minutažu u domaćem prvenstvu kako bi izbalansirao opterećenje tokom zahtevnog perioda.

Monako je nedavno odigrao četiri utakmice u sedam dana, počevši od plej-in duela protiv Panatinaikosa.

Posle važne pobede u odlučujućem plej-in meču protiv Barselone, ekipa je manje od 24 sata kasnije osvojila i Kup Francuske u Parizu.