Najbolji igrač ekipe Majk Džejms neće nastupiti ni u prvom meču polufinala francuskog prvenstva protiv Nantera, čime se nastavlja drama koja već nedeljama privlači pažnju evropske košarkaške javnosti.

Američki bek je već propustio drugi duel četvrtfinalne serije protiv Burga, a razlog njegovog odsustva nisu povreda niti suspenzija, već spor sa klubom oko finansijskih obaveza.

Situacija je posebno neobična jer Džejms i dalje redovno trenira sa ekipom, ali odbija da nastupa na utakmicama. Time je Monako doveden u veoma nezgodnu poziciju u završnici domaćeg prvenstva, pošto je jedan od najboljih igrača Evrope van tima u trenutku kada se odlučuje o trofeju.

Poslednji put Džejms je igrao 19. aprila protiv Asvela, kada je isključen zbog dve tehničke greške. Nakon toga je kažnjen zbog reakcije na isključenje, a očekivalo se da se po isteku kazne vrati na parket. Međutim, umesto povratka usledio je novi zaplet.

Njegov izostanak iz četvrtfinala protiv Burga izazvao je veliku pažnju, pošto je Monako praktično morao da igra sa svega sedam igrača u rotaciji. Sada je potvrđeno da ni protiv Nantera neće pomoći saigračima.

Ostaje da se vidi da li će dve strane uspeti da pronađu zajednički jezik pre nastavka plej-ofa. U suprotnom, jedan od najdominantnijih košarkaša Evrope mogao bi da završi sezonu bez ijednog minuta na parketu u njenom najvažnijem delu.

Prema navodima grčkih medija, sukob između Džejmsa i Monaka daleko je od rešenja, a cela situacija postaje jedna od najvećih priča evropske košarke ovog leta.