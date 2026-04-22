Crvena zvezda nije uspela... Barselona je bila mnogo bolja i na kraju je zasluženo slavila.

Poznati trener Vlade Đurović iskreno je govorio.

- Znam da će mnogi navijači sad da krive i Sašu, to vidim, ne čitam to, ali kažu mi da ga dosta navijača kritikuje. Ne može da bude samo on kriv. I on je kriv, normalno, svako treba da preuzme krivicu, svi imaju svoju odgovornost kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli dotle da je ovaj Kup jedini trofej, onda će morati tako da se govori. Stvarno ne znam zašto je Motiejunas ispao iz rotacija. Zvezda je sve dobijala napadom, dobijala je kad da 100 poena. Ne možeš ti sa 72 poena da dobiješ Barselonu. Ovo što su ovi centri dali, Izundu sedam i Rivero dva, to je devet. To sam daje Motiejunas za jednu četvrtinu, a odbranu, i ovi kako su igrali, i on bi igrao. Zvezdina snaga je napad, Zvezdina snaga ni jednog trenutka nije bila odbrana, iako smo mi pričali - kazao je Đurović.

Nastavio je u istom ritmu.

- Zašto ne sme da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače, ali znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu.

Dotakao se Đurović i učinka igrača, nije baš imao koga da pohvali

- Moneke pet poena, to je baš slabo. Nvora opet prvo poluvreme nešto je i ličio, posle se ponovo izgubio. Kalinić stvarno bez ikakvog učinka, kao i Bolomboj, pa i Rivero. Šta da kažem? Karter, kakav je to učinak? Mnogo igrača ispod nivoa. Izundu, opet je dao sedam poena, isto je bio slabiji nego inače, ali je imao neki nivo, neki igrači bez ikakvog nivoa. Koliko faulova smo imali dok je on dao šest trojki, i ovaj Panter? Mora više faula, sedam igrača po jedan faul, pa na šta to liči? Zvezda osim Izundua nema igrače koji imaju staturu za Evroligu, i onda je to... Ne možeš ti da očekuješ da dođe Rivero, i kao zaustaviće nekoga. Taj Vili, on do sada, ja ne znam, koliko je utakmica igrao, on je bio iznenađenje, tako je lagano sve rešio protiv Zvezdinih igrača. Bolomboj posle povrede nije ni približno onaj od prošle sezone.