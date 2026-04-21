Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Barselone u plej-inu Evrolige rezultatom 80:72 i tako ostali bez plasmana u Top 8 elitnog takmičenja!

Utakmica je počela poenima Nvore. Međutim, od samog početka je ruku namestio neverovatni Vil Klajburn, koji je pogodio čak šest trojki u prvom delu igre!

Već tada je bilo jasno da će crveno-belima biti preteško u "Blaugrani" da uopšte i pomisle da

dođu do pobede.

Katalonci su od starta utakmice bili perfektni na oba kraja terena, što u napadu, što u odbrani.

Klajburnu se pridružio i motivisani Kevin Panter, bivši kapiten Partizana, ali i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde. U prvom poluvremenu ubacio je 14 poena i tako dodatno zagorčao život

gostima.

Uspela je Zvezda da održi koliko toliko zaostatak u odnosu na Barsu, spustili su razliku na -7 (40:33), koja je bila i dvocifrena (40:33).

A sve zahvaljujući jedinom raspoloženom Mekintajeru, koji je imao poen manje od Pantera u tom trenutku.

Na poluvremenu, Zvezda je gubila sa čak 14 poena razlike (47:33).

Loše je Zvezda otvorila treću deonicu. Prvo, sjajno kucanje Klajburna, a potom i poeni Šengelije za +18 (51:33), a onda i za +21 (54:33).

Ali, konačno se Zvezda probudila i to preko Kartera i Odželeja. Uspeli su crveno-beli da smanje i na -9 (68:59).

Ipak, održavala je Barselona tu prednost oko desetak poena prednosti i na početku poslednje deonice, a nekako se čini da je prelomni trenutak bila trojka Satoranskog na tri minuta do kraja, kada je Barsa otišla na +12.

Do kraja meča, Katalonci su samo rutinski priveli meč kraju, pa će tako igrati u odlučujućem meču za plasman u plej-of Evrolige protiv Monaka, ali u Kneževini.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 19 poena. U timu Barselone najbolji su bili Kevin Panter i Vil Klajburn, koji su postigli po 22 poena.

Crvena zvezda je kao i prošle godine završila učešće na desetom mestu.

Meč ste mogli da pratite uživo putem našeg portala:

BARSELONA - CRVENA ZVEZDA (80:72)

Dvorana: "Blaugrana"

Barselona: Markos, Kejl, Noris, Veseli, Brizuela, Satoranski, Ernangomez, Fal, Klajburn, Šengelija, Para

Crvena zvezda: Mekintajer, Miljenović, Bolomboj, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Nvora, Odželeje, Radošić, Moneke

Sudije: Robert Lotermozer (Nemačka), Mehdi Difala (Francuska), Gitis Vilijus (Litvanija)

Četvrta četvrtina:

40. minut - Kucanje Šengelije i to bi bilo to...Zvezda će završiti učešće u Evroligi za ovu godinu (79:70)

39. minut - Fauliran je Panter, stao je na liniju penala, precizan je (77:68)

38. minut - Fauliran je Odželej, stao je na liniju penala, pogodio je oba (75:65)

37. minut - Vrlo lep potez Batlera, a onda i možda ključna trojka Satoranskog! Ali, ima još tri minuta do kraja meča... (75:63)

36. minut - Sam je Veseli ostao i pogodio je opet (72:61)

35. minut - Vrlo siguran sa poludistance Jan Vesli, ali ponovo neverovatan potez Batlera (70:61)

34. minut - Promašio je zicer Satoranski, ali i greška Zvezidini igrača u napadu...a onda trojka Batlera! (68:59)

33. minut - Pogodio je Izundu u uz faul! Ne predaje se Crvena zvezda! (66:56)

32. minut - Šteta, nije Zvezda iskoristila napad da dodatno smanji prednost...

31. minut - Počela je poslednja deonica! Toko Šengelija pogađa trojku (66:51)

Treća četvrtina:

30. minut - Veliki povratak crveno-belih, imali su Katalonci + 22, ali je pred poslednju četvrtinu Zvezda spustila na "samo" -12 (63:51)

29. minut - Tajson Karter se oslobodio i pogodio trojku (63:48)

28. minut - Lep prodor Batlera, završava solo akciju (63:45)

27. minut - Pogodio je samo jedno slobodno bacanje Šengelija, a onda i Para na drugoj strani pogađa lagano (63:43)

26. minut - Neverovatna trojka Kevina Pantera, pa onda i peta trojka Mekintajera (60:41)

25. minut - Pogodio je važnu trojku Mekintajer, ali ostaje sam Satoranski na drugoj strani i pogađa (57:38)

24. minut - Razigrana je ekipa Barselone, serija 7:0, a onda konačno, pogađa Nvora (54:35)

22. minut - Sjajno zakucavanja Vila Klajburna u kontri, raste prednost Katalonaca, a onda u kontri Šengelija lako pogađa, mora da reaguje Saša Obradović (51:33)

Druga četvrtina:

20. minut - Fantastičan potez Vila Klajburna i sada je to +14 za domaćina (47:33)

19. minut - Potpuno je sam ostao Kevin Panter i pogodio trojku, a onda u prodoru i dvojku (45:33)

18. minut - Dobio je udarac u lice Moneke, nenamerno od Ernangomeza koji je krenuo na loptu, pogodio je 1/2 slobodna bacanja, smanjuje Zvezda razliku na -7 (40:33)

17. minut - Panter je na liniji penala i precizan je oba puta (40:30)

16. minut - Krenuo je u prodor Vil Klajburn i fauliran je, promašio je ba, potpuno neverovatno (38:30)

15. minut - Promašili su u kontri igrači Barselone, a u Zvezdinom napadu se istakao ponovo Mekintajer i pogodio (38:30)

14. minut - Jako lep prodor Batlera i novi njegovi poeni, a na drugoj strani čak osmi ofanzivni skok igrača Barselone, pa je Ernangomez stao na liniju za slobodna bacanja, pogodio je jedno (38:28)

13. minut - Nije bila loša odbrana Zvezde, ali je uspeo nekako da prođe Ernangomez i da pogodi, a onda ponovo da uradi maltene isto, pa Saša Obradović mora da reaguje (37:26)

12. minut - Batler prenosi loptu u polje napada i pogađa trojku, a na drugoj strani pogađa Vili Ernangomez (33:26)

11.minut - Lagano je prošao Satoranski odbranu Crvene zvezde i pogodio, ali onda Rivero pogađa uz faul (31:23)

Prva četvrtina:

10. minut - Fauliran je Fal, ali je promašio oba penala! Brizuela je pokušao za tri u poslednjoj sekundi prve deonice, ali je promašio (29:21)

9. minut - Trojka i to treća za Miler Mekintajera (29:21)

8. minut - Pet od pet ima Klajburn za tri poena, potpuno neverovatno, a onda i šesta trojka (29:18)

7. minut - Pogađa i Zvezda trojke, sedmi poen Nvorem, ali strašan pogodak Klajburna, pogodio je nemoguću trojku (23:14)

6. minut - Druga trojka i za Mekintajera! Ali, neverovatni Klajburn pogađa treću trojku, pogađa trojku i Panter (20:11)

5. minut - Za tri poena pogađa Miler Mekintajer! A onda i druga trojka Klajburna (14:8)

4. minut - Nije lak šut za Pantera, ali je uspeo da pogodi, bolji početak domaćina, a onda i zakucavanje Nvore! (9:5)

3. minut - Pobegao je odbrani Zvezde Jan Veseli i pogodio je (7:2)

2. minut - Satoranski je pogodio flouter u poslednjoj sekundi, prva trojka na meču, a pogađa je Klajburn (5:2)

1.minut - Počeo je meč u Kataloniji! Satoranski je probao za tri i promašio je, na drugoj strani fauliran je Nvora, precizan je oba puta (0:2)

20.43 - U toku je predstavljanje ekipa u "Blaugrani"

20.40 - Uskoro nas očekuje početak meča

20.18 - Bolomboj i Odželej se zagrevaju pred meč sa Katalonijom

20.13 - Bivši igrač Partizana, Kevin Panter, spreman je za meč

19.47 - Ekspedicija Crvene zvezde stigla u čuvenu "Blaugranu"

19.40 - Crveno-beli su u ligaškom delu dva puta izgubili od katalonskog giganta, dok je u Kataloniji igran i produžetak

19:17 - Zvezda je regularni deo sezone završila sa skorom 21:17, dok je Barsa na devetom mestu sa identičnim skorom.

19.06 - Crvena zvezda je pred ovaj meč napravila rezove u trenerskim redovima.

18:45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču plej-ina Barselona - Crvena zvezda. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja.