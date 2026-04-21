Košarkaši Crvene zvezde su na neslavan način završili sezonu u Evroligi. Crveno-beli su poraženi od Barselone u plej-inu rezultatom 80:72.

Timu sa Malog Kalemegdana je pobeda bila neophodna kako bi nastavila borbu za plej-of, ali se to nije desilo i katalonski klub će u petak igrati sa Monakom koji je izgubio od Panatinaikosa.

Nakon utakmice u Blaugrani je svoje utiske izneo trener Zvezde Saša Obradović.

- Bolji tim ide u narednu rundu. Zaslužili su ovo. Bili su bolji, znali su bolje od nas kako da igraju ovu utakmicu i čestitam im - kratak je bio Obradović.