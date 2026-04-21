Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Barseloni protiv istoimenog tima rezultatom 80:72 u meču plej-ina Evrolige.

To znači da će Barselona za plasman u plej-of sa osmog mesta igrati protiv ekipe Monaka, koja je izgubila od Panatinaikosa nešto ranije.

Najefikasniji akteri susreta je bio tandem Barselone koji čine Vil Klajburn i Kevin Panter. Obojica su postigla po 22 poena, s tim što je Panter imao 1 skok i 2 asistencije, a Klajburn 7 skokova i 3 asistencije.

-Danas smo odradili posao. Znali smo za šta se borimo. Svi su danas odradili svoje. Čestitam svima! - rekao je Klajburn.

O 6/6 za tri u prvoj četvrtini.

-Svi imamo samopouzdanja. Svi ovde znaju šta mogu, niko se ne muči sa samopouzdanjem. Dobra prva četvrtina, naravno, ali stvarno svi imamo samopouzdanje.

Kevin Panter je kratko rekao:

-Još jednu utakmicu imamo do plej-ofa. Ne razmišljamo o prošloj sezoni, ostala je jedna utakmica.