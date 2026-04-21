Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi za ovu sezonu. Crveno-beli su na startu plej-ina izgubili od Barselone rezultatom 80:72.

Dominirali su Vil Klajburn i Kevin Panter sa po 22 poena, dok je u timu Saše Obradovića najbolji bio Kodi Miler-Mekintajer 19 poena.

Uspeo je katalonski tim da iskoristi prednost domaćeg terena, a posle meča je svoje utiske sumirao trener Ćavi Paskval.

- Nisam bio nervozan, samo fokusiran kao i uvek. Prvo moramo da pobedimo u Monaku, to će biti jako teško. Jasno je da smo vratili balans povratkom Satoranskog, koji smo izgubili u ključnom trenutku kada nam je išlo dobro. Sada nam je izbalansiranija igra. Danas su svi bili dobri. Bitna utakmica, dobra utakmica sve u svemu. Promašili smo neke otvorene šuteve u drugom poluvremenu, to jedino, pa ćemo morati da budemo bolji u toj utakmici tu.

Barselonu sada čeka utakmica sa Monakom.

- To je tim od kojeg smo izgubili dva puta. Znamo njihove kvalitete, koliko su dobri i snažni. Biće veoma komplikovano, ali moramo da budemo sigurni, da igramo našu igru. Ako ne budemo gubili koncentraciju i budemo igrali našu igru, dobićemo tu utakmicu - istakao je Paskval.

Podsetimo, Panatinaikos je prethodno pobedio Monako i izborio plej-of, gde će se sastati sa Valensijom koja je regularni deo sezone završila na drugom mestu.

Utakmica između Monaka i Barselone je na programu u petak i pobednik tog meča ide na megdan prvoplasiranom Olimpijakosu. U preostala dva četvrtfinala para će se sastati branilac titule Fenerbahče i Žalgiris, odnosno Real Madrid i Hapoel.