Rastao se Dubai sa Juricom Golemcem uoči plej-ofa ABA lige i na njegovo mesto postavio Aleksandra Sekulića.

Ipak, prema poslednjim informacijama iz Španije, klub iz Emirata za narednu sezonu ima drugačije planove.

Kako navodi španski novinar Oskar Ereros, Dubai želi Ćavija Paskvala!

On ističe da je katalonski stručnjak velika željka kluba iz Emirata za narednu takmičarsku godinu, a napominje i da Paskval ima izlaznu klauzulu u ugovoru sa Barselonom.

Iskusni stručnjak se vratio u Blaugranu minulog novembra i nasledio Đoana Penjaroju na klupi Barse. Nije ipak uspeo da se plasira u plej-of Evrolige, kao ni da osvoji Kup kralja, pa mu jedina šansa da izvuče nešto iz tekuće sezone leži u ACB plej-ofu.