Košarkaši Barselone dočekaće sutra od 20.45 časova na svom terenu ekipu Crvene zvezde u prvom kolu plej-ina.

- Radi se o veoma važnoj utakmici. Tokom cele sezone borili smo se za plej-of, nismo uspeli direktno da ga izborimo, ali smo stigli do plej-ina. Prvi meč igramo kod kuće, protiv rivala sa kojim smo igrali dva puta i oba puta pobedili, ali uz dosta muke. Poslednji put ovde u Palau, posle produžetka. Očekuje nas veoma težak meč. Nadamo se punoj dvorani i podršci naših navijača, kao i dobroj utakmici sa naše strane, jer će biti izuzetno teško doći do pobede - rekao je Paskval, preneo je klub.

On je istakao da je veoma bitno kako ekipa početi meč.

- Ovo je utakmica koju je teško igrati i kod kuće i u gostima, jer su emocije jake za obe strane. Početak će biti jako važan - videćemo da li možemo da budemo stabilni i da držimo prednost, jer bi nam to mnogo pomoglo. U svakom slučaju, moramo biti spremni na svaki scenario - dodao je trener Barselone.

Paskval je naveo da očekuj veliku podršku navijača.

- Palau nas nikada ne izneveri. Iako je utorak i termin je nešto kasnije nego inače, uveren sam da će hala biti puna. Potrebna nam je puna dvorana, maksimalna podrška i pozitivna energija uz tim - zaključio je Paskval.

Košarkaš Barselone Tornike Šengelija pohvalio je Crvenu zvezdu.

- Znamo njihov potencijal, znamo i to da smo ih pobedili, ali oni takođe znaju da su izgubili dva puta, tako da će sada doći dodatno motivisani i za nas će to biti izuzetno važna utakmica, uz važan faktor domaćeg terena - rekao je Šengelija.

Barselona je regularni deo sezone u Evroligi završila na devetom mestu, dok je Zvezda bila deseta.

- Znamo da je ovo praktično finale. Došli smo dovde da bismo igrali ovu utakmicu, da dobijemo još jednu šansu za ulazak u plej-of i svi znamo koliko je ova utakmica važna, i za igrače i za navijače, i mislim da će to biti veoma lepa utakmica - zaključio je Šengelija.

Pobednik duela Barselona - Crvena zvezda igraće u finalu plej-ina sa poraženim iz meča između Panatinaikosa i Monaka.