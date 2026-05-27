Ćavi Paskval zvanično više nije trener Barselone.

- Barselona saopštava da je trener Ćavi Paskval obavestio klub da će po završetku tekuće sezone aktivirati izlaznu klauzulu iz ugovora koji ga je sa klubom vezivao do 2028. godine.

Na taj način će stručnjak iz Gave okončati svoj drugi mandat na klupi košarkaške sekcije Barselone, koji je počeo 17. novembra 2025. godine, u trenutku kada se ekipa nalazila u komplikovanoj sportskoj situaciji. Barselona mu zahvaljuje na radu tokom prethodnih meseci i želi mu mnogo sreće u nastavku karijere.

Sve strane su sada fokusirane na zajednički cilj – osvajanje titule u ACB ligi.

Klub će uskoro pozvati medije na konferenciju za novinare koju će Ćavi Paskval održati sutra, u četvrtak od 11.30 časova - stoji u saopštenju Barselone.

Paskval je glavni kandidat za novog trenera Dubaija.