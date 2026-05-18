Otkako je Vasilis Spanulis završio trenersku epizodu na klupi Monaka, mnogi klubovi su istakli želju da ga dovedu.

Među njima se spominje i ime Crvene zvezde, a bila je priča da su Beograđani zainteresovani za njega i da su započeli pregovore sa Grkom.

Sada, stižu nove informacije.

Naime, prema pisanju španskih medija, Barselona je zainteresovana takođe za Spanulisa, jer je gotovo izvesno da će Ćavi Paskval napustiti klupu Katalonaca.

Paskval je stigao u Barselonu u toku sezone, kada je klub iz Blaugrane bio nezadovoljan svim viđenim od Đoana Penjaroje. Reagovali su brzo, doveli su Paskvala, ali se čini da je tu došlo i do mimoilaženje između njegova i uprave.

Navodno se Paskval dogovorio sa Dubaijem, a Barselona će pokušati da dovede Spanulisa koji se pokazao u Monaku koji je prethodne sezone odveo na Fajnal for Evrolige.

Ostaje da se vidi kako će se priča dalje razvijati.