Crno-beli u ponedeljak od 20.00 dočekuju večitog rivala u prvoj polufinalnoj utakmici ABA lige.

Kako je saopšteno, Đoan Penjaroja neće moći da računa na Šejka Miltona i Marija Nakić, dok će crno-bele kao zamenik kapitena predvoditi Aleksej Pokuševski, koji će biti u sastavu za derbi.

- Aleksej Pokuševski se vratio u tim nakon propuštene utakmice sa Bosnom. Šejk Milton je van tima zbog povrede kolena i njegovo stanje se prati. Precizne prognoze u vezi povratka na teren još uvek nije moguće dati. Mario Nakić je takođe van tima zbog iste povrede koja ga je odvojila od terena na utakmici protiv Bosne - navodi se u saopštenju Partizana.

Serija se igra na dve pobede, a drugi meč je 21. maja, kada će Zvezda btii domaćin.