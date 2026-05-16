Amerikanac zbog toga neće biti u mogućnosti da pomogne crno-belima u predstojećem polufinalu regionalnog takmičenja protiv Crvene zvezde.

Milton je ove sezone bio jedan od važnijih igrača Partizana u ABA ligi, gde je prosečno beležio 11,9 poena, 2,1 skok, 2,8 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

Njegovo odsustvo predstavlja ozbiljan hendikep za ekipu pred najvažnije mečeve sezone, posebno imajući u vidu iskustvo i kvalitet koje donosi u spoljnoj liniji.

Partizan i Crvena zvezda polufinalnu seriju ABA lige počinju 19. maja u Beogradskoj areni.