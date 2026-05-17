Izgleda je gotovo, Armoni Bruks će postati novi košarkaš Parttizana.

Kako saznaje Mozzart sport, američki bek je dogovorio sve uslove i u ponedeljak bi trebalo da potpiše ugovor sa srpskim i regionalnim šampionom. Isti izvor navodi da je poslednja faza pregovora okončana uspešno, da su tokom današnjeg dana dogovoreni svi finansijski detalji, te da je napravljen usmeni dogovor.

Finalni detalji se sada sređuju unutar samog kluba, a potpis koji nedostaje treba da bude viđen na papiru sutra, baš na dan kad će crno-beli igrati prvi meč polufinala ABA lige protiv Crvene zvezde.

Bruks će potpisati dvogodišnji ugovor sa Partizanom, a ozvaničenje saradnje se očekuje po završetku sezone.

Tako su crno-beli završili veliki posao na bekovskim pozicijama. Prethodno je produžen ugovor sa Karlikom Džonsom, a dogovoren je i dolazak Kajla Onmana iz Turk Telekoma.

Nema šta, navijači Partizana mogu biti zadovoljni dosadašnjim potezima na tržištu.