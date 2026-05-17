Rukometna reprezentacija Srbije izborila je plasman na Svetsko prvenstvo koje će se u januaru naredne godine održati u Nemačkoj. "Orlovi" su u Vespremu uspeli da sačuvaju prednost iz prvog meča u Nišu kada su slavili sa 31:29. U revanšu je bilo 31:30 za Mađare, pa je naša selekcija bila bolja za jedan gol.

Svetsko prvenstvo će se odigrati u šest gradova - Kelnu, Minhenu, Kilu, Hanoveru, Magdeburgu i Štutugartu. Završni deo turnira (od četvrtfinala do finala) je u Kelnu.

Ono što je sjajno jeste da je Srbija sebi obezbedila mesto u drugom šeširu na žrebu za Svetsko prvenstvo. Tu će se naći i preostala dva tima iz evropskih kvalifikacija.

Žreb će se održati 10. juna u Minhenu, kada će biti poznato sa kim će se naša reprezentacija sastati u grupnoj fazi.

Ovo su šeširi za Svetsko prvenstvo:

PRVI ŠEŠIR: Danska, Nemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

DRUGI ŠEŠIR: SRBIJA, Francuska, Slovenija, Norveška, Španija, Farska Ostrva, Italija/Švajcarska, Severna Makedonija/Slovačka

TREĆI ŠEŠIR: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska ostrva, Čile, SAD

ČETVRTI ŠEŠIR: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, dva vajld-karda

U svakoj od osam grupa će se naći po četiri reprezentacije.