Rukometaši Srbije plasirali su se na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Naš tim je u revanš utakmici izgubio od Mađarske 31:30, ali je zahvaljujući pobedi u prvoj utakmici u Nišu rezultatom 31:29 prošao na svetski šampionat.

Viđena je dramatična utakmica u Vespremu u kojoj su se sudije na sve načine trudile da pomognu domaćinu. Viđeno je nekoliko skandaloznih sudijskih odluka koje na kraju nisu pomogle Mađarima.

Velika borba se vodila tokom čitavog meča. U prvom poluvremenu je viđen potpuni egal, a na pauzu se otišlo rezultatom 17:17.

U nastavku potpuna ofanziva Mađara koji su što pre želeli da anuliraju zaostatak iz prve utakmice. Uspeli su domaći rukometaši da steknu tri gola prednosti. Pretila je Srbija, ali nije uspevala da smanji razliku i samo je na 13 minuta do kraja prišla na gol minusa.

Sama završnica donela je mnogo uzbuđenja, silne sudijeske odluke koje su dodatno izbacile srpski tim iz ritma, a svaki poklon u vidu sedmerca Mađari su iskoristili.

Na devet minuta do kraja su Mađari ponovo stekli tri gola viška, ali se "orlovi" nisu predavali.

Kako je vreme isticalo, tenzija i pritisak su bili sve jači, da bi na pet minuta do kraja Srbije preko Pešmalbeka došla na 30:29.

Drama je dosegla vrhunac u poslednja tri minuta, kada je Milosvljev odbranio šut Mađara pri rezultatu 31:30, ali napad Srbije nije uspešno završen. Pokušali su naši momci golom da završe posao, ali nisu u tome uspeli i Mađari su imali poslednji napad.

Na kraju su domaći izgubili loptu i slavlje srpskih rukometaša je moglo da počne.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vanja Ilić sa devet golova, dok je pet postigao Dragan Pešmalbek.

Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara 2027. godine.