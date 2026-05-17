Teška nesreća se dogodila na Moto GP trci u Kataloniji, gde je došlo do direktnog sudara između Aleksa Markeza i Pedra Akoste, posle koje je odmah pokazana crvena zastava i trka je prekinuta.

Do sudara je došlo u 12. krugu, kada je Akosta na izlasku na pravac imao tehnički problem na motoru.

Španac je pokušao da upozori vozače iza sebe podizanjem ruke, ali Aleks Markez nije uspeo da izbegne kontakt i udario je u KTM ispred sebe. Iako su obojica u prvom trenutku ostala na motorima, Markez je odmah izgubio kontrolu, izleteo sa staze i pri velikoj brzini završio u stravičnom padu.

Motor se od silne udarca potpuno raspao, dok je Aleks Markez odleteo nekoliko metara dalje uz stazu i ostao nepomično da leži.

Odmah je stigla Hitna pomoć, a u TV prenosu se nije videlo da li je Markez uspeo da ustane, što je posebno zabirnulo sve ljubitelje Moto GP trka.

Kako javlja Mundo Deportivo, on je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu odmah, njegovo stanje je nepoznato, ali je dobra informacija da je svestan.