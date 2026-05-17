Beogradska arena će 1. avgusta biti poprište spektakularnih MMA borbi. Vodeća svetska organizacija - UFC, stiže u prestonicu Srbije, a sa njom i brojna velika imena među kojima će biti i naši borci Aleksandar Rakić, Uroš Medić i Duško Todorović. Prva dvojica sa spiska još uvek čekaju svoje rivale, dok je potonji na listi - Todorović, tokom dana objavio da će se pred svojim navijačima boriti protiv Roberta Valentina.

Švajcarski borac odmeriće snage sa Todorovićem u Beogradskoj areni. Imaće Srbin sjajnu priliku da pred domaćom publikom upiše još jednu pobedu u UFC-u i potvrdi da je povreda prošlost, iako i kroz ove pripreme ima problema sa kolenom koje ga muči već godinama.

Robert Valentin rođen je 1995. godine, a borba sa Todorovićem biće mu četvrta pod okriljem UFC-a. Imaće ogroman motiv da u Beogradskoj areni dođe do pobede budući da je tri od pomenute četiri borbe izgubio, dok je samo u poslednjoj gušenjem uspeo da savlada Žuliena Leblanka.