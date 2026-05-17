Fudbaleri Partizana gostuju Čukaričkom u meču pretposlednjeg kola Superlige Srbije. Crno-beli su treći na tabeli sa 69 bodova, jednim manje od drugoplasirane Vojvodine, dok je tim sa Banovog brda osmi sa 43.

ČUKARIČKI - PARTIZAN (16:00)

Stadion: FK Čukarički

Sudija: Stanko Ostraćanin

Čukarički: Čarapić - Miletić, Đoković, Maiga, Anđelić - Jovančić, Radosavljević - Grujić, Matijšević, Nikčević - Đorđević

Partizan: Milošević - Đurđević, Simić, Milić, Milovanović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter

15:10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 36. kola Superlige Srbije između Čukaričkog i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja sa Banovog brda.