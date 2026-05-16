Partizan u meču pretposlednjeg, 36. kola Superlige Srbije, u nedelju od 16 časova gostuje Čukaričkom. Vojvodina ima 70 bodova, a Partizan 69.

- Kao što sam rekao i pre nekoliko nedelja, očekuje nas neizvesna završnica. Nažalost, ne držimo sve u našim rukama, s obzirom na to da se situacija preokrenula posle poslednjih rezultata u prethodnom kolu, kad smo mi odigrali nerešeno sa OFK Beogradom, a Vojvodina pobedila Čukarički. Zaostajemo taj bod za Vojvodinom, ali se sigurno ne predajemo, imamo velike ambicije u toj borbi. Uslov za promenu situacije jesu naše dobre igre i dobri rezultati u poslednja dva kola - rekao je Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

Čukarički je jesenas deklasirao Partizan, a nedavno je "otkinuo" Partizanu dva izuzetno važna boda u trci sa Vojvodinom za što bolju startnu poziciju u evropskim takmičenjima.

- Očekuje nas sigurno vrlo teška utakmica. Imajući u vidu ove prethodne dve utakmice koje smo igrali, tamo smo izgubili sa 4:1. Na kraju regularnog toka ove sezone odigrali smo 0:0, iako smo veći deo utakmice igrali sa igračem više. Nismo uspeli da damo gol, odigrali smo 0:0 i to nas je malo usporilo u celoj toj borbi. Očekuje nas rasplet, neizvesna završnica sama po sebi. Očekuje nas drugačiji teren, veštačka trava, drugačiji ambijent. Uradili smo tokom ove nedelje sve što je bilo potrebno, napravili smo plan igre, analizirali smo ekipu Čukaričkog i idemo poprilično motivisani da damo sve od sebe - zaključio je Blagojević.