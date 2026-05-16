Dovela je Crvena Zvezda zimus Daglasa Ovusua iz Radnika za rekordnih 2.200.000 evra, bar kada su u pitanju transferi u Superligi. Ipak, nisu crveno-beli dobili ono što su hteli, a čini se i da neće čekati momka iz Gane da eventualno pronađe pravi ritam i uđe u formu.

Kako piše portal "Ghanasoccer" Zvezda je već dogovorila prodaju Ovusua u Viktoriju Plzenj za 3.300.000 evra, uz još milion bonusa koji bi mogli da se aktiviraju shodno učinku omalenog ofanzivca.

Ovusu je odigrao 13 utakmica, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, ali uglavnom ne dobija često šansu.