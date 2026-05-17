Jegor Prucev i Crvena zvezda izvesno se rastaju na kraju sezone nakon četiri godine, od kojih je ruski vezista uglavnom tavorio na pozajmicama u slovenačkom Celju i OFK Beogradu, gde je i sada.

Za njega je interesovanje ranije pokazala Vojvodina, ali će imati dosta veliku konkurenciju u nastojanjima da ga nagažuje.

Kako navode ruski medji, Prucev razmatra opcije odlaska u druge lige Nemačke ili Francuske, dok povratak u svoju zemlju više nije opcija.

Prucev je pre četiri godine stigao na Marakanu u transferu vrednom 900.000 evra iz Sočija, kao jedan od najvećih tamošnjih talenata, a srpski klub je tada pobedio u trci za njegov potpis moskovski CSKA.