Poznati MMA borac Medet Ženalijev (31), poginuo je nakon što je bez razmišljanja skočio u vodu kako bi spasao četiri tinejdžerke od utapanja.

Dramatični događaj odigrao se na jezeru Isik-Kul, gde je Ženalijev boravio sa prijateljima. Prema informacijama lokalnih vlasti, devojčice su se kupale kada ih je iznenada uhvatio jak vodeni vir, a jedna od njih prva je počela da se bori za vazduh i doziva pomoć.

U tom trenutku usledila je herojska reakcija MMA borca i njegovog prijatelja - bez oklevanja su skočili u jezero i uspeli da izvuku sve četiri devojčice na sigurno.

Šok je usledio nakon što je akcija završena. Primetili su da je Ženalijev nestao ispod površine vode i više nije izronio. Potraga je pokrenuta odmah, a ronioci su njegovo telo pronašli tek narednog dana. Zvanične službe su potvrdile da je uzrok smrti utapanje.

Ova tragedija dogodila se 12. maja, ali je vest tek kasnije dospela u javnost.

Na društvenim mrežama su se od kirgistanskog borca oprostili mnogobrojni ljudi iz sveta MMA sporta.