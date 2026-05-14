Odigrali smo jako dobro, u odličnoj atmosferi. Šteta što je na kraju bilo samo dva razlike, ali rezultat je super, Mađarska je jedna od najboljih reprezentacija na svetu i idemo u nedelju da se borimo za plasman na Svetsko prvenstvo, rekao je srpski rukometaš Dragan Pešmalbek posle pobede u prvom meču baraža (31:29).

Kapiten Vanja Ilić takođe je konstatovao da je razlika mogla da bude veća, ali da je najvažnija je pobeda.

- Pokazali smo da možemo da se nosimo sa njima i da budemo i bolji. Sa istim stavom idemo u Vesprem, da pobedimo i prođemo dalje. Bitno je da sačuvamo hladnu glavu - istakao je Ilić i izrazio veliku zahvalnost navijačima.

Stefan Dodić je istakao da je ekipa odigrala vrhunsku utakmicu, posebno u prvom poluvremenu.

- Moglo je da bude i ubedljivije, ali ostaje revanš, bićemo spremni za sve što nas čeka tamo, očekujem sličnu atmosferu. Hvala našim navijačima na podršci, bili su sjajni - istakao je Dodić.