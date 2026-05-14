U septembru prošle godine je imenovan za direktora igračkog osoblja u Bruklin Netsima, a uskoro će promeniti adresu i vratiti u grad gde je igrao košarku kao profesionalac. Ejsi Lo, bivši igrač Partizana, postaće član Čikaga, javljaju izvori iz Amerike.

Čovek koji je dva puta osvajao Evroligu sa Olimpijakosom se pokazao kao dobar u svom novom poslu, tako da je stigao poziv iz Bulsa, gde će postati potpredsednika za kadrovska pitanja igrača.

Lo je svojevremeno igrao za crno-bele, sada već davne 2012. godine, ali se u Humskoj zadržao godinu dana. Beograd je zamenio Pirejem i ispostavilo se napravio potez karijere.